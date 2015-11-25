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    Сарсания: «Скорее всего, Широков продолжит карьеру в «Краснодаре»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» и главный тренер литовского «Атлантаса» Константин Сарсания считает, что скорее всего полузащитник «Спартака» Роман Широков продолжит карьеру в «Краснодаре».

    «Если "Спартак" и футболист сядут за стол переговоров, то все должно разрешиться благополучно. Понятно, что Федун не хочет продлевать контракт с Романом, показывает это всеми своими действиями. И если у Широкова есть другие варианты – клуб он, скорее всего, покинет. Считаю, что наиболее вероятное место продолжения карьеры – "Краснодар", это мое понимание вопроса.

    На месте Арсена Минасова, агента футболиста, именно этот вариант я бы сейчас и прорабатывал. Логика здесь очевидна, и все останутся довольны. Федун будет рад отпустить футболиста с большой зарплатой, чтобы не платить ему, Роман получит необходимую игровую практику, а сборная не потеряет лидера перед Евро», - сказал Сарсания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 ноября 2015, 14:46

      Хорошо было-бы, Роман пригодится Краснодару.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2015, 09:31

      Верное решение,раз спартаку не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2015, 09:26

      Плохо лизал ромбик

      -2
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