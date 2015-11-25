Лига чемпионов. «Лион» дома проиграл «Генту»

Тяжелый выезд предстоит Зениту. Гент теперь на втором месте и просто так отдавать его Летучим мышам не захочет. А в то, что Лион соберется и хлопнет напоследок дверью, не очень верится. Впрочем поживем - увидим
Состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором между собой встречались соперники петербургского "Зенита" по группе. "Гент" в гостевом матче на последней минуте основного времени вырвал победу у "Лиона".
Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур
Лион (Франция) – Гент (Бельгия) 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Ферри, 7; 1:1 – Миличевич, 32; 1:2 – Кулибали, 90.