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    Лига чемпионов. «Лион» дома проиграл «Генту»

    Состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором между собой встречались соперники петербургского "Зенита" по группе. "Гент" в гостевом матче на последней минуте основного времени вырвал победу у "Лиона".

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Лион (Франция) – Гент (Бельгия) 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ферри, 7; 1:1 – Миличевич, 32; 1:2 – Кулибали, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 00:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      Rednas 25 ноября 2015, 01:32

      Тяжелый выезд предстоит Зениту. Гент теперь на втором месте и просто так отдавать его Летучим мышам не захочет. А в то, что Лион соберется и хлопнет напоследок дверью, не очень верится. Впрочем поживем - увидим

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 25 ноября 2015, 00:58

      "гент"-достойная команда,поздравления.

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