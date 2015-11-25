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    Лига чемпионов. «Арсенал» и «Бавария» разгромили своих соперников

    Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе F. "Бавария" на своем поле крупно обыграла "Олимпиакос", а лондонский "Арсенал" дома уверенно выиграл у загребского "Динамо".

    Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

    Бавария (Германия) – Олимпиакос (Греция) 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Коста, 8; 2:0 – Левандовски, 16; 3:0 – Мюллер, 20; 4:0 – Коман, 70.

    Арсенал (Англия) – Динамо (Хорватия) 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Озил, 29; 2:0 – Санчес, 33; 3:0 – Санчес, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 00:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      robik 25 ноября 2015, 17:48

      Чтобы удобнее было камбэк различать. Года три назад Арсенал играл на Кубок Лиги с Редингом. Первый тайм проигрывали 4:1, в итоге победили 5:7. (Погребняк последний 5-й забил...)

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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 25 ноября 2015, 08:07

      Я вот не пойму на черт рядом в скобках писать счет после первого тайма?!что от этого зависит?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > АртурZaСМ 25 ноября 2015, 08:19

      А я думал это счёт молодёжки)))))

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 25 ноября 2015, 02:38

      "Баварию" с победой.

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 25 ноября 2015, 00:50

      Спасибо бавари Благодаря тебе арсенала шанс появилься в плей-офф

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