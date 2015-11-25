Лига чемпионов. «Арсенал» и «Бавария» разгромили своих соперников

Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе F. "Бавария" на своем поле крупно обыграла "Олимпиакос", а лондонский "Арсенал" дома уверенно выиграл у загребского "Динамо".

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур

Бавария (Германия) – Олимпиакос (Греция) 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Коста, 8; 2:0 – Левандовски, 16; 3:0 – Мюллер, 20; 4:0 – Коман, 70.

Арсенал (Англия) – Динамо (Хорватия) 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Озил, 29; 2:0 – Санчес, 33; 3:0 – Санчес, 69.