Лига чемпионов. «Арсенал» и «Бавария» разгромили своих соперников

Чтобы удобнее было камбэк различать. Года три назад Арсенал играл на Кубок Лиги с Редингом. Первый тайм проигрывали 4:1, в итоге победили 5:7. (Погребняк последний 5-й забил...)
Состоялись матчи пятого тура Лиги чемпионов в группе F. "Бавария" на своем поле крупно обыграла "Олимпиакос", а лондонский "Арсенал" дома уверенно выиграл у загребского "Динамо".
Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
Бавария (Германия) – Олимпиакос (Греция) 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Коста, 8; 2:0 – Левандовски, 16; 3:0 – Мюллер, 20; 4:0 – Коман, 70.
Арсенал (Англия) – Динамо (Хорватия) 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Озил, 29; 2:0 – Санчес, 33; 3:0 – Санчес, 69.