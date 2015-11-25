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    Нуну: «Валенсия» контролировала ход игры с «Зенитом», но не использовала свои моменты»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Зенита» со счетом (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Думаю, мы контролировали ход игры, у нас были возможности для взятия ворот, но, к сожалению, нам не удалось их реализовать. Мне не в чем упрекнуть своих футболистов с точки зрения настроя. Они были полностью заряжены на борьбу с "Зенитом". Даже после того, как мы пропустили гол, у нас был хороший настрой на игру. Мы по-прежнему старались создавать моменты. Во втором тайме также у нас был хороший настрой.

    Конечно, нам есть над чем работать и есть что улучшать. В матче с "Зенитом" мы допустили ошибки в обороне. Что касается нашей игры в нападении, у нас были возможности забить гол. У нас есть потенциал для улучшения игры, у нас есть хорошие молодые футболисты, которые развиваются. Надеюсь, в будущем мы решим наши проблемы и обязательно достигнем результата.

    Конечно, меня не устроил результат матча. У нас есть еще один матч, который пройдет на "Месталье". Мы сейчас зависим от игры "Лион" - "Гент". Но если ситуация будет благоприятная, мы постараемся одержать победу в следующем матче и решить задачу по выходу в 1/8 финала», - сказал Санту.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 00:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +367

      gigs84 25 ноября 2015, 11:41

      НУ-НУ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2015, 09:28

      Щемил что ли под пледом, или ослеп?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 25 ноября 2015, 09:22

      тогда и Реал с кришем контролировал ход игры с Барсой,правда проиграл 0:4)

      -2
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 25 ноября 2015, 08:25

      может тренеру так и нужно говорить про свой клуб после поражения,мы то все знаем,как на самом деле все было!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 ноября 2015, 02:33

      Ну да... А "Рома" сегодня контролировала матч с "Барселоной"... Юмор одного примерно уровня...

      :-)))))

      7
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > cska-62 25 ноября 2015, 08:24

      хахаха!!!

      2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 25 ноября 2015, 00:23

      Странный ты, Зенит вроде контролировал матч

      0
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