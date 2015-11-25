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    Ломбертс: «В 1/8 финала в соперники хотелось бы получить кого-нибудь полегче»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс после победы над «Валенсией» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда сохранила мотивацию на последнюю игру группового раунда, а также выразил пожелание относительно будущего соперника по 1/8 финала главного европейского турнира.

    – Есть ли у вас цель повторить рекорд Лиги чемпионов – шесть побед в шести матчах?

    – Конечно, мы надеемся победить. Мы все еще мотивированы, а я – особенно, ведь в последнем туре мы играем с "Гентом".

    – Что сказали в раздевалке руководители клуба?

    – А как вы думаете? Поздравили с достижением! Все счастливы!

    – Верили ли вы в августе, что команде удастся одержать пять побед на старте?

    – Нет, не верил, ведь у нас собралась сильная группа. "Валенсия", "Лион", "Гент" – сплошь сильные соперники. Кстати, надеюсь, что вместе с нами в плей-офф выйдет "Гент".

    – Кого вы хотите получить в соперники по 1/8 финала?

    – Не знаю. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь полегче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 00:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 25 ноября 2015, 00:52

      Вам легкий соперник рома

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Nurbek Taraz 25 ноября 2015, 00:59

      полегче и легкий разные вещи

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат > Nurbek Taraz 25 ноября 2015, 01:19

      Рома не выйдет в ПО. С Киевом и Шахтой (если те пройдут) нас разведут. Так что полегче - это Арсенал, Челси, МЮ, Вольфсбург, Байер, Бенфика. Если повезет и хорошо подготовятся, то наши могут пройти в 1:4. Хотя шансов не очень много. Скамейки нет.

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