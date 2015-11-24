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    Виллаш-Боаш: «Не хотел бы встречаться в плей-офф с «Порту»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что в плей-офф Лиги чемпионов он бы не хотел встречаться со своей бывшей командой «Порту».

    «Сегодня мы еще не знаем результата встречи «Порту» с Киевом и «Челси» против «Маккаби». С «Порту» я бы играть не хотел, это моя любимая команда, которой отдано мое сердце. Поэтому с ними я бы встречаться не хотел. Но жребий может быть любым. Я убежден, что все 16 команд, которые пройдут в плей-офф, конкурентоспособны. Очень важно, что мы в принципе вышли в следующий раунд и будем проводить ответную встречу на своем поле», - отметил португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.11.2015 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 25 ноября 2015, 03:56

      А халк уже на финал лч замахнулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 25 ноября 2015, 01:06

      Думаю там будет Челси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 25 ноября 2015, 00:53

      Брат порту будет играть в ле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 ноября 2015, 00:23

      Порту будет в ЛЕ счастье искать

      0
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