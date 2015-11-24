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    Бышовец: «Выход в полуфинал Лиги чемпионов для «Зенита» вполне реален»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими впечатлениями от игры «Зенита» против «Валенсии» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Команда вышла раскрепощенная, ведь главная задача уже была решена, и вопрос стоял только о том, чтобы закрепить этот успех, сыграть для болельщиков. Матч удался по игре - "Зенит" играл с инициативой, с преимуществом. Думаю, это хороший задел на перспективу, хотя многое будет зависеть от того, с кем нам придется играть в плей-офф. В группе практически все команды уступают "Зениту" по подбору игроков и по опыту.

    Матчи "Зенита" на групповом этапе оставили хорошее впечатление и чувство оптимизма. Задача, которую можно ставить перед командой, - может, и не победа в Лиге чемпионов, но близко к этому. Думаю, выход в полуфинал вполне реален», - сказал Бышовец.

    Источник: Р-Спорт

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    24.11.2015 23:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 01:18

      1/4 при хорошем жребии...1/2 это супер фарт)))

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 25 ноября 2015, 01:07

      Думаю Бышовцу вполне реально поменьше пить. Чтобы таких глупостей не говорить.

      0
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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 25 ноября 2015, 00:09

      14 MAX

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 24 ноября 2015, 23:43

      Будет объективны, Зенит не играл ещё с действительно сильными соперниками, хотя бы с тем же Арсеналом или Ювентусом

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz > MariupolFERD 25 ноября 2015, 00:55

      Да брат ты прав.
      А полуфиналу даже в соне не увидешь

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