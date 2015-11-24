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    Дзюба: «Приятно сравняться с таким гигантом, как Роналду»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от игры против «Валенсии» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Не сказал бы, что «Валенсия» чем-то удивила. Первая игра была тяжелее. Тогда они действовали с позиции силы. Мы победили за счет индивидуальных действий, особенно Халк там выстрелил. Сегодня "Зенит" победил именно как команда. Мы были лучше соперника и заслуженно победили.

    Мы изначально выходили играть на победу. Пока идет, нельзя расслабляться. "Куй железо пока горячо". Нельзя думать о ничьей или поражении в один мяч. В Лиге чемпионов невозможно всех победить. Мы довольны, что выиграли и не пропустили.

    Что думаю о том, что сравнялся с Роналду в гонке бомбардиров? Конечно, приятно сравняться с таким гигантом. Огромное спасибо моим партнерам. Замечательно сыграли. Помогли мне забить», - сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 23:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +231

      yanedo 25 ноября 2015, 07:17

      где б ты был если б не ЗЕНИТ хайло закрой и играй молча люди сами восхвалят кого надо по заслугам

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 ноября 2015, 05:59

      Молодчина!

      0
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 25 ноября 2015, 00:54

      Прям как маленький.. Ну нельзя создавать себе кумира.. Будь выше этого, тем более, ты не какой-то дядя Вася из Питера, который по пол дня руки из унитаза не вынимает с целью пробить его... Ты сам для какого-то малыша/школьника кумир.. вот тут уже 3-их имеешь...)

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 ноября 2015, 00:21

      Молодец!
      Дзюбило

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 ноября 2015, 23:33

      Молодец

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