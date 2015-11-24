Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. БАТЭ и «Байер» сыграли вничью

    В группе Е закончился матч пятого тура Лиги чемпионов между БАТЭ и леверкузенским "Байером". Белорусскому клубу уже на второй минуте матча удалось выйти вперед, однако, добытое голом нападающего Михаила Гордейчука, преимущество удержать не удалось. Чуть больше чем за 20 минут до конца встречи форвард гостей Адмир Мехмеди свел исход встречи к ничейному.

    Напомним, в группе Е также выступают «Барселона» и «Рома».

    Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

    БАТЭ (Белоруссия) – Байер (Германия) 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гордейчук, 2; 1:1 – Мехмеди, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11