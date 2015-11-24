Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Валенсию» и обеспечил себе первое место в группе

УРА!!!МОЛОДЦЫ "ЛЕНИНГРАДЦЫ!"!!!Установили личный рекорд 5 побед подряд ЭТО КРУТО!!!БРАВО!!!Спасибо всей команде за это и АВБ!!!Ещё бы в Бельгии выиграть и вообще кайф)))P.S. Ну а в 1/8 уже будет совсем другая игра...хотя,конечно,хочется в 1/4)))))
В матче пятого тура Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле выиграл у «Валенсии» и обеспечил себе первое место в группе. Голы в составе петербуржцев забили полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.
Напомним, в группе H также выступают «Гент» и «Лион».
Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур
Зенит (Россия) – Валенсия (Испания) 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Шатов, 14; 2:0 – Дзюба, 74.
Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету (Евсеев, 86), Смольников (Юсупов, 65), Гарай, Данни, Шатов (Рязанцев,83), Витсель, Халк, Дзюба.
Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Везо, Канселу (де Пауль, 78), Перес (Данило, 72), Мир (Мина, 57), Гомеш, Парехо, Фегули, Алькасер.
Предупреждения: Кришито, 15; Мир, 44; Юсупов, 70; Витсель, 77.
Удаление: Везо, 79.
Судья: Свейн Моэн.