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    Лига чемпионов. «Зенит» обыграл «Валенсию» и обеспечил себе первое место в группе

    В матче пятого тура Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле выиграл у «Валенсии» и обеспечил себе первое место в группе. Голы в составе петербуржцев забили полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

    Напомним, в группе H также выступают «Гент» и «Лион».

    Лига чемпионов. Группа Н. 5-й тур

    Зенит (Россия) – Валенсия (Испания) 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Шатов, 14; 2:0 – Дзюба, 74.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету (Евсеев, 86), Смольников (Юсупов, 65), Гарай, Данни, Шатов (Рязанцев,83), Витсель, Халк, Дзюба.

    Валенсия: Хауме, Гайя, Абденнур, Везо, Канселу (де Пауль, 78), Перес (Данило, 72), Мир (Мина, 57), Гомеш, Парехо, Фегули, Алькасер.

    Предупреждения: Кришито, 15; Мир, 44; Юсупов, 70; Витсель, 77.

    Удаление: Везо, 79.

    Судья: Свейн Моэн.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 21:51
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 00:53

      УРА!!!МОЛОДЦЫ "ЛЕНИНГРАДЦЫ!"!!!Установили личный рекорд 5 побед подряд ЭТО КРУТО!!!БРАВО!!!Спасибо всей команде за это и АВБ!!!Ещё бы в Бельгии выиграть и вообще кайф)))P.S. Ну а в 1/8 уже будет совсем другая игра...хотя,конечно,хочется в 1/4)))))

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL 24 ноября 2015, 23:35

      Оле...Оле...Оле... Зенит-Чемпион! Красава. Завтра за ЦСКА болеем,наши рулят! Россия ВПЕРЕД..............

      3
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 24 ноября 2015, 22:47

      Ну, коняшки, принимайте эстафету!! Бейте немцев - позади Москва!

      5
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 ноября 2015, 22:37

      Победа ! хороший результат
      но есть над чем работать.... удачи в следущих матчах ЛЧ и чтоб их было как можно больше!!!!

      2
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      Рейтинг: +152

      Diman67 24 ноября 2015, 22:21

      Бедное мясо. у бедолаг опять бомбит (( :D

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 ноября 2015, 22:16

      Поздравляю Зенит.
      Рад успехам питерцев.

      9
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 24 ноября 2015, 22:14

      С победой,25 ноября болеем за ЦСКА!!!Нужна только победа!!!

      8
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > CSKA №1 24 ноября 2015, 22:21

      Армейцам как никогда нужна победа!!!удачи

      8
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      Рейтинг: +422

      TRELL > CSKA №1 24 ноября 2015, 23:36

      Ты прав,болеем и ждем победы от ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 24 ноября 2015, 22:12

      Это круто!!!

      2
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      Рейтинг: +49

      Eleksel 24 ноября 2015, 22:10

      Молодцы парни)Гордимся вами!Ждем 6 из 6!!!

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 24 ноября 2015, 22:08

      Мододцы! Вот бы так всегда.

      3
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