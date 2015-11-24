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    Хекинг: «ЦСКА в матче с «Вольфсбургом» будет испытывать давление и будет вынуждено идти вперед»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг поделился своими ожиданиями от предстоящей игры против московского ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Хозяева будут испытывать большее давление, чем мы. Они будут вынуждены идти вперед. Мы же должны играть с большей страстью по сравнению с матчем против ПСВ. Очень важно будет использовать шансы, которые у нас появятся.

    Осмотрел ли я город? К сожалению, времени на знакомство с Москвой не было. Я отметил, что здесь много снега, намного больше, чем в Германии. Достопримечательности я не осматривал. Как только заселились в гостиницу, я сел смотреть записи матчей ЦСКА», - рассказал Хекинг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Core 25 ноября 2015, 05:56

      Проверим на поле, жаль, что довольно тепло. Все шансы тренерам проявить своё мастерство.

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