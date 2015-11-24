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    Шефер: «Уверен в том, что «Вольфсбург» обыграет ЦСКА»

    Защитник «Вольфсбурга» Марсель Шефер рассказал о своих ожиданиях от матча против московского ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы приехали в Москву за победой. Собираемся набрать три очка, чтобы улучшить свое турнирное положение и впоследствии выйти в плей-офф. Настрой у нас боевой. Уверен, что с поставленной задачей мы справимся», - заявил Шефер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 25 ноября 2015, 01:09

      ЦСКА надо не проиграть. Сыграть вничью с ПСВ в гостях вполне реально, и тогда весной будет ЛЕ, а не привычное коням последнее место в группе.

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      Рейтинг: +30

      4e4eH > Вомбат 25 ноября 2015, 13:01

      ты мудак конченый ))))

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