Шефер: «Уверен в том, что «Вольфсбург» обыграет ЦСКА»

Защитник «Вольфсбурга» Марсель Шефер рассказал о своих ожиданиях от матча против московского ЦСКА в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы приехали в Москву за победой. Собираемся набрать три очка, чтобы улучшить свое турнирное положение и впоследствии выйти в плей-офф. Настрой у нас боевой. Уверен, что с поставленной задачей мы справимся», - заявил Шефер.