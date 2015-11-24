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    Ширко: «Широкову нельзя было подписывать такой контракт со «Спартаком»

    Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что полузащитнику красно-белых Роману Широкову не стоило подписывать с клубом контракт с пунктом об автоматическом продлении, в случае участия как минимум в 50% игр команды в сезоне.

    «Я хочу сказать об этом контракте. О том, что нельзя так подписывать. По крайней мере, когда я играл, точно знал, что в нашей стране такие вещи, когда твоя зарплата привязывается к голам, минутам и матчам, не работают.

    Потому что кем бы ты ни был, это всегда выходит боком для игрока. Никогда клуб это соблюдать не станет и сделает все возможное, чтобы ты не сыграл эту минуту и не забил этот гол. Каким бы именитым и порядочным клуб ни был, все равно ситуация сложится так, что игроку не заплатят.

    Считается, что такая система стимулирует игрока? Она, наоборот, ставит в неудобное положение и игрока, и клуб. Несмотря на регалии и имена. Деньги диктуют все. И такой контракт нельзя было подписывать», - сказал Ширко.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.11.2015 20:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      graf34 25 ноября 2015, 03:36

      Пос справедливости это Спартаку нельзя было подписывать такой контракт, но что сделано, то сделано...К сожалению, не приходится ждать честности от владельцев клубов и их начальства - именно в нашей стране начальство всегда себя считало самым хитрым...Не зря говорится - я начальник, а ты дурак...Ну и по этой же причине никогда таким нечестным путем Спартак не станет чемпионом - в ущерб каманде и в угоду бизнесу сейчас не играет капитан сборной - это ни в одной стране нельзя представить, кроме России...

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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 24 ноября 2015, 22:33

      Что верно,то очевидно. Спартак не клуб Романа.Наглядный пример Артём Дзюба.Перешёл в Зенит и зафеерил.Криштиану Рональду догнал по забитым мячам в ЛЧ.Удачи Роману и Артёму(в ЛЧ).

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      Рейтинг: +36

      graf34 > OOOVVV. 25 ноября 2015, 03:40

      Это наоборот, Спартак и его хозяева - лохи, и потому никогда Спартак не станет чемпионом!!!Потому как нельзя нечестным путем стать чемпионом!!!!А сейчас Спартак не ставя в состав Широкова - играет в ущерб себе...

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 24 ноября 2015, 21:58

      Это не Федун, это менталитет такой. Не только в клубах. Вы посмотрите, в обычной жизни все чинуши пытаются скрысить и наебать.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 ноября 2015, 21:13

      Порядочность?
      Это не про Спартак

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