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    Ниасс: «Локомотив» идет в лидерах чемпионата, но при этом стадион не заполняется до отказа»

    Нападающий московского «Локомотива» Умар Ниасс рассказал о том, что он очень удивляется тому, что на домашние матчи железнодорожников приходит не самое большое количество болельщиков.

    «Я заметил интересный факт: «Локомотив» – большая команда топ-уровня. Мы показываем неплохой результат, идем в лидерах чемпионата, но при этом стадион не заполняется до отказа. В Сенегале, когда я играл за «Уакам», стадион был полон на каждом матче – не так важно, играешь ты с лидером лиги или аутсайдером. Люди там действительно сходят с ума от своей команды. Если честно, мне бы хотелось, чтобы болельщиков на нашем стадионе было не только больше, но чтобы они были, в хорошем смысле, агрессивны. Фанаты должны не только поддерживать игроков, но и настраивать их на спортивную злость, заводить нас, тренера, чтобы все были под давлением. Так было, когда я был в Турции», - сказал сенегалец.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.11.2015 19:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 ноября 2015, 23:25

      Народ ведь не обманешь ))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 ноября 2015, 12:30

      Слишком много клубов в москве

      0
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      Рейтинг: +8

      Ебубаб 25 ноября 2015, 09:15

      Ничё нипаделаишь,пятае калисо никаму нинужна.

      -2
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      Рейтинг: +12

      Mihas-DZ 24 ноября 2015, 21:29

      основная проблема в рфс, никакого положительного влияния на то чтоб повысить посещаемость - доступность билетов, время матчей, опять же время года!(весна-осень была поинтереснее в плане зрителей на стадионах). клубы не особо стараются в популяризации своих команд... футбол должен радовать болел, а многие судьи нашего ЧР просто губят игры (особенно когда играют кони с кем то из низа таблицы)

      1
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      Рейтинг: +16

      mustain 24 ноября 2015, 20:06

      Кто-нибудь, расскажите ему

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      Рейтинг: +1

      hayasik > mustain 24 ноября 2015, 20:35

      Что ему рассказать ?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hayasik 25 ноября 2015, 12:29

      Сказку на ночь)))

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