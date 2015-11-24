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    Мутко: «В России должны быть созданы условия для проведения сборов не хуже, чем в Турции»

    Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил, что на территории страны нужно создавать условия для проведения сборов команд не хуже тех, которые имеются в Турции.

    «В Турции создавали условия. Нам тоже нужно вводить в строй базы, создавать условия, проводить турниры. У нас появился крымский полуостров. Там мы уже начали работу, приведем в порядок стадион «Спартак». Правительство и Минспорта будут выделять средства на создание инфраструктуры. Думаю, мы можем рассчитывать, что туда можно спокойно ездить и проводить тренировочные сборы. Сейчас РФС и РФПЛ должны этим пользоваться», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2015 19:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 24 ноября 2015, 23:57

      Если клубы забудут позор и унижение фанато и работников "Локомотива"
      после матча с "Бешикташем,значит уних нет ничести ,ни достоинства,
      ни гордости за Россию.

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 ноября 2015, 22:22

      Давно пора!!! Есть Крым и Кавказ, ничем не хуже недружественной Турции!!!

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      Рейтинг: +18

      Платунишка > Сармат Ростов 24 ноября 2015, 22:36

      Это точно. А в Турции надо сбить Анкару парочкой бомб за сбитие нашей су-шки. Глядишь, зрение у турков улучшится.

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