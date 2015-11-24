Уткин: «Всегда скептически относился к идее общеспортивного канала»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Василий Уткин рассказал о том, как проходит рабочий процесс на новом телеканале.

«Как проходит работа? В нормальном смысле слова, полный бардак. По-другому и быть не может. Потому что в такие сроки не запускаются большие каналы. Естественно, много противоречий, забавных казусов, несоответствий. Но, повторюсь, сейчас по-другому быть не может.

Вообще я всегда скептически относился к идее общеспортивного канала. И жизнь меня пока не убедила в обратном. Было бы странно, относись я к этому совсем уж иначе. В конце концов, почти 20 лет занимался продвижением коммерческих каналов.

Сейчас мы узнаем перспективу или не перспективу такого канала. Я в данном случае работаю ведущим, комментатором. Возможно, свой проект замучу. Но, что касается продвижения канала, перспектив, мне в последний месяц очень приятно, что больше за это не отвечаю», – поделился Уткин.