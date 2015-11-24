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    Луис Густаво и Родригес не помогут «Вольфсбургу» в игре против ЦСКА

    Два игрока «Вольфсбурга» не смогут помочь своей команде в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Хавбек Луис Густаво и защитник Рикардо Родригес остались за бортом завтрашней встречи в результате повреждений. Футболисты не прибыли вместе с командой в Москву.

    Еще один хавбек «волков» Юлиан Дракслер, по всей видимости, все-таки сможет принять участие в игре, несмотря на свое отсутствие в матче прошедшего тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:0)

    Напомним, поединок ЦСКА - «Вольфсбург» состоится 25-го ноября на стадионе «Арена Химки» и начнется в 20:00 (Мск).

    Источник: Известия

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    24.11.2015 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 24 ноября 2015, 19:01

      ЦСКА нужна только победа!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 24 ноября 2015, 18:56

      Победы-ЦСКА !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 24 ноября 2015, 18:19

      По силам Армейцы.
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