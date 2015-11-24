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    Определилась дата жеребьевки финального турнира ЧМ-2018

    Стали известны даты жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018-го года, который пройдет на российских полях.

    Мероприятие по распределению команд-участниц в группы пройдет в Москве 1-го декабря 2017 года, сообщается на сайте Welcome2018.com. Что касается семинара команд-участниц финальной части ЧМ-2018, который состоится 27-го и 28-го февраля 2018-года, то местом его проведения станет Сочи.

    Напомним, что российская сборная в качестве хозяйки получила прямую путевку на турнир, миновав отборочный цикл. На групповой стадии нашей команде предстоит провести свои матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 17:17
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