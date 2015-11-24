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    Степашин: «Урал» не играет договорные матчи»

    Сергей Степашин, являющийся членом исполкома РФС, заявил о непричастности «Урала» к договорным матчам.

    «Хороший футбольный клуб, у которого не так много денег. Честное слово, как любитель футбола, скажу: «Урал» договорные матчи не играет», – сказал Степашин.

    Во встрече 16-го тура Премьер-лиги екатеринбуржцы потерпели гостевое поражение от «Зенита» (0:3). В следующем туре 27-го ноября «Уралу» предстоит у себя дома принимать «Мордовию».

    Напомним, после 16-ти сыгранных матчей «Урал» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2015 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      15426378s 24 ноября 2015, 18:00

      значит Степашин что-то знает......

      0
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      Рейтинг: +6335

      порт 24 ноября 2015, 17:59

      Мы знаем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 24 ноября 2015, 17:12

      А причем тут Урал и договорные матчи вдруг???

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