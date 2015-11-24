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    Благотворительный турнир «Спорт во благо» собрал более 1 миллиона

    22 ноября 2015 года в футбольном манеже "Спартак" прошел традиционный Осенний благотворительный турнир по мини-футболу "Спорт во благо" в поддержку детей с синдромом Дауна. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Даунсайд Ап".

    Всего в игре приняли участие 14 команд ведущих компаний, среди которых также была команда родителей маленьких подопечных фонда. Общими усилиями на развивающие программы для детей с синдромом Дауна удалось собрать 1 330 000 рублей.

    Турнир прошел в очень интенсивном режиме. Интрига, кто же получит кубок победителя, сохранялась до последних минут. Силы команд, вошедших в Золотую лигу и претендующих на звание чемпиона, были равны. Но все же в напряженной борьбе победитель был определен. Им стала команда Лаборатория Касперского, ежегодно участвующая в Благотворительных турнирах "Спорт во благо" и упорно шедшая к победе.

    Были на поле и "новички" - команды, впервые принимавшие участие в турнире "Спорт во благо": Метро Кэш энд Керри, ЮТВ Холдинг, Вурман. При этом команда Метро Кэш энд Керри сразу же заняла одно из призовых мест! А команда родителей "Даунсайд Ап" смогла заметно улучшить свой прошлый результат, поднявшись на середину наградной таблицы.

    Страсти накалялись не только на поле, но и на трибунах. Болельщики поддерживали игроков, не жалея голоса и ладоней. Особенно хочется отметить группу поддержки компаний NO ONE и Mattel.

    Но самыми преданными болельщиками все же были маленькие подопечные фонда "Даунсайд Ап". Именно они и вручали награды победителям. А вместе с ними чемпионов лично поздравил и почетный гость Осеннего благотворительного турнира – Александр Носик, известный актер театра и кино.

    Поддержал победителей и сам Сергей Игнашевич, знаменитый футболист, член сборной России, чемпион, рекордсмен по количеству сыгранных матчей и забитых голов, друг фонда "Даунсайд Ап" и проекта "Спорт во благо". Каждый игрок команды, ставшей чемпионом турнира, получил от него специальный приз.

    Победителями Осеннего турнира "СПОРТ ВО БЛАГО" стали:

    3 место – Baker & McKenzie

    2 место – Метро Кэш энд Керри

    1 место – Лаборатория Касперского

    Поздравляем все команды-участницы:

    ЮТВ - Холдинг – 4 место

    Инвестиционная компания "Велес Капитал" - 5 место

    Команда родителей "Даунсайд Ап" – 6 место

    ОАО "Банк Москвы" – 7 место

    Visa – 8 место

    Вурман - 9 место

    NO ONE – 10 место

    ООО "Хендэ Мотор СНГ" - 11 место

    Клиффорд Чанс СНГ Лимитед – 12 место

    Делойт и Туш – 13 место

    Mattel – 14 место

    Победители в спецноминациях:

    Лучший защитник - Соловьев Анзор (Метро Кэш энд Керри)

    Лучший бомбардир - Ветошкин Сергей (ИК "Велес Капитал")

    Лучший вратарь - Ломнев Сергей (Лаборатория Касперского)

    Виртуоз чеканки - Котенев Иван (NO ONE)

    Благодарим компании за призы и подарки участникам, а также помощь в проведении турнира:

    Biotherm, SENSAI, Уголек, ООО "Вурман Интернэшнл Москоу", Tupperware, OOO "А-Фарм" за продукцию NUXE, Biorga, Nоreva, Uriage, Группу компаний Медхолдинг, ЗАО "Группа компаний "Медси".

    Благодарим за информационное партнерство:

    Бомбардир.ру, МИА "Россия сегодня", ЮТВ – Холдинг.

    Благодарим фотографов-волонтеров Александра Сергунина, Артема Чернова и Елену Чихичину за съемку турнира!

    Благодарим игроков, болельщиков, гостей, волонтеров и зрителей! Вы все - чемпионы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 15:58
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