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    «Валенсия» потеряла шестерых основных игроков накануне матча с «Зенитом»

    «Валенсия» лишилась шестерых игроков основы накануне поединка пятого тура Лиги чемпионов против «Зенита», сообщает РБК. По разным причинам в Испании остались Диего Алвеш, Шкодран Мустафи, Антонио Барраган, Пабло Пьятти, Родриго и Альваро Негредо.

    Отсутствие Мустафи, Баррагана и Пиатти вызвано мышечными травмами, у Диего Алвеса и Родриго – повреждения колена. Что касается Негредо, то он еще не прошел восстановление после перенесенной операции по удалению аппендицита.

    Отметим, что Хави Фуэго может стать седьмым футболистом валенсийцев, который пропустит сегодняшнюю игру: он подхватил простуду и его участие в матче находится под вопросом.

    «Зенит» же в матче против «Валенсии» не сможет рассчитывать на Хави Гарсию и Александра Анюкова, которые отбывают дисквалификацию, а также на получившего повреждение Виктора Файзулина.

    Напомним, встреча между «Зенитом» и «Валенсией» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется 20:00 по московскому времени. "Бомбардир" будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 15:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 24 ноября 2015, 22:13

      Больным-здоровья,"Зениту"-побе
      ды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 24 ноября 2015, 18:33

      зенит рекордсмен России в лиге чемпионов.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      росс 24 ноября 2015, 17:54

      Ну и дай Бог "Зениту" удачи в матче, чтобы с первого места выйти в следующий раунд Лиги. А России побольше очков в рейтинге. Будем болеть сегодня за "Зенит", за Россию.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 24 ноября 2015, 16:52

      Зенит делай красиво! Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Ele13 24 ноября 2015, 16:23

      Всё равно у Валенсии мотивация высочайшая будет, удачи питерцам!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      30регион 24 ноября 2015, 16:19

      зени можно вообще резерв выпускать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 ноября 2015, 16:00

      Время измените, а то народ пропустит матч!!!

      2
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      Рейтинг: +22

      Roman Kisselev 24 ноября 2015, 15:56

      Время замените!!! в 20:00 начнется матч!!!

      2
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