Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отступные за Гайтана составят 45 миллионов по новому контракту

    Хавбек "Бенфики" Николас Гайтан обсудил со своим клубом условия нового соглашения, которое будет действовать до середины 2019 года. Согласно новому контракту, отступные за полузащитника будут составлять 45 миллионов евро.

    Гайтан уже продлевал действующее соглашение с «орлами» в прошлом году, но тогда сумма отступных была на 10 миллионов евро меньше. Также в новом договоре прописано и повышение зарплаты аргентинского игрока. Все это делается лиссабонским клубом, чтобы удержать Гайтана, который входит в сферу интересов других клубов.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 24 ноября 2015, 20:24

      и Гайтану хорошо и Бенфике, а мешок красный из Манчестера и все 100 сможет выложить =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 ноября 2015, 17:15

      зря

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11