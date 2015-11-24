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    Боков: «Если в «Зените» собраны профессионалы, то они буду играть против «Валенсии» в полную силу»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказал свое мнение по поводу того, с каким настроем и в каком составе выйдет на поле «Зенит» в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Валенсии». Напомним, что питерцы уже обеспечили себе путевку в плей-офф, одержав четыре победы в четырех матчах группового этапа.

    «Думаю, что если эти люди – настоящие профессионалы, то они будут выкладываться на поле в полную силу. Футбол не прощает ошибок и того, чтобы к нему относились посредственно. Не знаю, какой там будет состав, пойдет ли Виллаш-Боаш на эксперименты, но футболисты выйдут на поле не просто так, а будут играть на победу.

    Пойдет ли тренерский штаб на существенную ротацию? Тут все может быть. Надо же знать, какие цели перед командой ставит португальский специалист, каков у него план на игру», – заявил Боков.

    Полностью интервью с Боковым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 14:33
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