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    Ари: «Капелло предлагал мне получить гражданство России»

    Форвард «Краснодара» Ари заявил о том, что получал от экс-наставника сборной России Фабио Капелло предложение стать россиянином.

    «Капелло предложил мне получить российский паспорт. Я должен был подать некоторые документы, однако, после увольнения Капелло, процесс остановился», – сказал Ари.

    Бразильский форвард является футболистом РФПЛ с 2010-го года. В 2013-м Ари сменил «Спартак» на «Краснодар». В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги футболист провел 13 матчей, отличившись в них пятью забитыми мячами.

    Источник: Интерфакс

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    24.11.2015 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      biber ru 24 ноября 2015, 14:52

      теперь хоть нАсри

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 ноября 2015, 14:00

      вот и езжай за ним

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