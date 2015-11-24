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    Слуцкий: «Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Березуцкому ситуация более сложная»

    Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий накануне встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Вольфсбурга" рассказал о том, в каком составе команда готовится к игре, а также высказал свое мнение о будущем сопернике.

    «Думбия готовится к игре вместе со всеми, а по Василию Березуцкому ситуация более сложная – пока он не приступил к работе в общей группе. Что касается потерь "Вольфсбурга", то мне о них не известно. Разве что, только Луис Густаво, который получил повреждение в последней игре.

    Я с "Вольфсбургом" хорошо знаком. Никакой отдельный матч, как сверхуспешный, так и супернеудачный, поменять представление о команде не может. Безусловно, крупная победа еще раз подтверждает, что они являются одним из лидеров Бундеслиги. Но меня эта ситуация нисколько не удивила», – заявил главный тренер красно-синих.

    Напомним, что матч "ЦСКА" - "Вольфсбург состоится завтра 25-го ноября в Химках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 13:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 24 ноября 2015, 16:36

      — Fu**! Fu***ng… Winter! Fu**!.. Fu**!!! — кричал швед по дороге в раздевалку сразу после финального свистка. А уже заходя в раздевалку, Вернблум на эмоциях оттолкнул тренера ЦСКА Виктора Онопко и продолжил выпускать пар с помощью нецензурных английских ругательств. Крики футболиста были слышны и из-за закрытых дверей раздевалки армейцев ещё в течение 2—3 минут. Только через полчаса Понтус, успокоившись, в умиротворенном состоянии покинул стадион.
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