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    Захави: «Порадуем своих болельщиков в матче с «Челси»

    Нападающий "Маккаби" Эран Захави призвал партнеров по команде сосредоточиться на своем прогрессе перед матчем Лиги чемпионов с «Челси».

    «У нас есть шанс порадовать своих болельщиков в матче с «Челси». Не потому что "Челси" - слабый соперник, а потому что мы отдадим все силы ради победы. Говорят, в нашем первом матче "Челси" было нелегко. Но при этом мы пропустили четыре гола. Единственное, о чем нам надо думать: мы прогрессируем, и я надеюсь, что мы все это увидим на поле», - считает Захави.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Челси" состоится на стадионе "Самми Офер" в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2015 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 24 ноября 2015, 16:42

      Конечно порадуете
      Челси вам пятерку доставить

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