«Порту» - «Динамо» К. Смотреть онлайн

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G встретятся «Порту» и киевское «Динамо». Португальцы уверенно возглавляют таблицу, а вот киевлянам нужно добывать очки, чтобы сократить отставание от идущего вторым «Челси».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Порту» - «Динамо», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.