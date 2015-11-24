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    «Порту» - «Динамо» К. Смотреть онлайн

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G встретятся «Порту» и киевское «Динамо». Португальцы уверенно возглавляют таблицу, а вот киевлянам нужно добывать очки, чтобы сократить отставание от идущего вторым «Челси».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Порту» - «Динамо», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 22:00
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