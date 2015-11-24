Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фурнье: «Мы опасаемся «Гент»

    Главный тренер "Лиона" Юбер Фурнье признался, что опасается следующего соперника по Лиге чемпионов – бельгийский «Гент».

    «При таком раскладе мы должны были уже давно вылететь из турнира, но в группе Н весьма необычная ситуация - мы продолжаем борьбу несмотря на одно набранное очко. Наша судьба не только в наших руках, но все равно мы должны с честью провести свой последний матч на "Жерлане".

    Мы провели здесь много замечательных матчей, и надеюсь, не ударим в грязь лицом. Признаюсь, мы опасаемся «Гент». Бельгийцы здорово сыграли в нашем первом матче, дав понять, что без должного уровня концентрации, заряженности на борьбу и хорошо слаженных действий мы не сможем добиваться положительных результатов.

    Первый матч всегда важен. Победа в нем позволила бы нам с оптимизмом смотреть в будущее, но мы проиграли», - считает Фурнье.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Гент" состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11