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    Миливоевич: «Матч с «Баварией» - серьезнейшее испытание»

    Полузащитник "Олимпиакоса" Лука Миливоевич рассчитывает дать бой одной из сильнейших команд в Европе – «Баварии».

    «Мы будем играть с одной из сильнейших команд в Европе, но постараемся добиться чего-то в матче с ней. В Мюнхене проигрывали куда более именитые клубы. Постараемся получить удовольствие от игры. Об этом просил наш тренер. Матч с «Баварией» - серьезнейшее испытание для нас. Мы можем достичь большого успеха и порадовать наших болельщиков», - заявил Миливоевич.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Олимпиакос" состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2015 09:32
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