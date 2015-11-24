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    Ванхазебрук: «Лион» сделает все для победы в родных стенах»

    Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук отметил мощную мотивацию «Лиона», с которым предстоит сыграть его команде в матче Лиги чемпионов.

    «Все возможно, но будет очень трудно. Мы знаем, что "Лион" сделает все для победы в родных стенах. У соперника запредельная мотивация. Известно, что даже если мы проиграем, то у нас еще могут остаться шансы на продолжение борьбы.

    Мы сфокусированы на футболе. Мы хотим доставить людям удовольствие, чтобы они забыли о всех проблемах. "Лион" имеет богатый опыт выступления в еврокубках, но в команде достаточно молодых игроков, которые, как и мы, не столь опытны», - уверен Ванхазебрук.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Гент" состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2015 08:27
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