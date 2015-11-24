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    Мамич: «Постараемся чуть усложнить задачу «Арсеналу»

    Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич рассчитывает использовать свои шансы в матче с «Арсеналом».

    «Мы прекрасно осознаем, сколь силен "Арсенал", и все же у нас есть шанс выйти в следующий раунд. Этот матч будет отличаться от игры в Загребе. Сейчас "Арсенал" на ходу. Он опыт и сделает все для победы. Мы постараемся контратаковать. Для этого надо плотно сыграть сзади, не слишком часто терять глупые мячи и заставить лондонцев нервничать.

    Как и все, я считал "Арсенал" одним из фаворитов группы, но и сейчас у него есть шансы. Мы же постараемся ему чуть усложнить задачу», - заявил Мамич.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» - «Динамо» состоится в Лондоне во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2015 07:12
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