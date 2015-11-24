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    Нойштедтер: «Капелло так по-настоящему и не узнал русский менталитет»

    Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер признался, что старается следить по мере возможностей за российским футболом.

    «Смотрю команды, выступающие в Лиге чемпионов. В обзорах – обязательно. А наблюдать за чемпионатом страны не могу – у меня нет русского телевидения. За сборной, разумеется, слежу. Радовался, когда она попала на чемпионат Европы.

    Если появляется новый тренер и команда пробивается на чемпионат Европы, значит, все сделано правильно. Может быть, Капелло так по-настоящему и не узнал русский футбол, менталитет игроков. Но мне, конечно, трудно судить», - признался Нойштедтер.

    Напомним, что Роман является одним из кандидатов на получение российского паспорта для выступления за сборную России на Евро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      genezis 24 ноября 2015, 18:57

      зато ощутил русскую щедрость )) хахаха

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > genezis 29 ноября 2015, 21:31

      а мб глупость?

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