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    Моуринью: «Нужно понимать разницу между игрой дома и на выезде»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью попросил своих игроков серьезно подойти к настрою на предстоящий матч Лиги чемпионов против «Маккаби» в Хайфе.

    «Я говорил с игроками об этом. Я привел им в пример, как мы обыграли «Марибор» со счетом 6:0, а потом поехали в Словению, и отношение к игре оказалось не идеальным. Нужно понимать разницу между игрой дома и на выезде. Надеюсь, они вынесли урок из того опыта.

    Для «Маккаби» игра на «Стэмфорд Бридж» была первой в этом сезоне, шел дождь, поле было очень быстрым, да и «Челси» начал игру в высоком темпе и играл действительно хорошо.

    Дома для них все сложилось иначе, и результаты матчей с «Порту» и «Динамо» здесь могли быть иными. Это игра проходит не в Тель-Авиве, но они почувствуют поддержку, и для нас все будет гораздо сложнее», – считает Моуринью.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» - «Челси» состоится на стадионе «Самми Офер» в Хайфе во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.11.2015 06:43
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