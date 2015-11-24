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    Депай: «Гиггз дает мне много полезных советов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вернулся на поле впервые после начала октября, отметившись голом в ворота «Уотфорда».

    «Каждый молодой футболист проходит через такое. Но моя задача тренироваться и получать от этого удовольствие. Райан Гиггз дает мне много полезных советов, мы с ним кое над чем работаем. В трудные моменты ощущать поддержку особенно важно», - сказал Депай.

    В текущем розыгрыше АПЛ Депай провел на поле девять матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.11.2015 06:29
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