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    Илюмжинов: «Тяжело выиграть войну кошельков у «Газпрома»

    Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов всерьез отнесся к предложению Андрея Филатова однажды возглавить ФИФА.

    «Кто-то посчитал, что Андрей Васильевич пошутил, когда на конгрессе ФИДЕ предложил мне баллотироваться в президенты ФИФА. Но потом я всерьез подумал: а почему бы нет? Ведь я смог поднять шахматы с нуля, добиться таких результатов, создать новую систему. А ведь точно так же я создал из ничего "Уралан". Я вырастил для страны капитана сборной Алексея Смертина, многих других великолепных игроков – Колодина, Яшкина, Кормильцева и главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого. Именно Слуцкий вывел на чемпионат Европы команду, которой все пророчили провал.

    Почему же "Уралана" не стало? Да все банально: я максималист, мне нужны только первые места. А как можно было бороться с "Газпромом", "Лукойлом", РЖД, ВТБ? Именно такие монстры спонсируют "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Динамо". А я покрывал бюджет "Уралана" из собственного кармана. Но делал это толково и рационально, не покупая Халка и Витселя за 100 миллионов евро. Если бы не война кошельков, то "Уралан" был бы в числе лидеров российского футбола. Система у нас была выстроена хорошая», - заявил Илюмжинов.

    Напомним, что в ближайшее время в ФИФА пройдут досрочные выборы президента. Связано это с коррупционным скандалом вокруг имен Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2015 06:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +167

      астраханец 24 ноября 2015, 14:13

      Да что он там развил?))) Вот балабол!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2015, 13:25

      Я,я,я,-а насчёт первых мест ты у Ростова спроси как вообще
      без денег играть можно. Кстати, ты своим соплеменникам так по 100баксов и не отдал,,обещал же,если выберут президентом калмыкии

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      Рейтинг: +33

      Max-78 24 ноября 2015, 11:30

      Вот болтун!создал там ой шорную зону и качал деньги.а развалив клуб,потому что самодур!!!

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