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    Бразилия передала РФС документы для оформления Гилерме

    Бразильская конфедерация футбола передала РФС документы, которые нужны для оформления вратаря «Локомотива» Гилерме в качестве российского футболиста. Напомним, недавно Гилерме стал гражданином РФ.

    Сообщается, бразильская сторона не высказала каких-либо возражений против того, что Гилерме сменит свой статус. Ранее глава Палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов сообщил, что РФС ожидает официального ответа на свой запрос с подтверждением того факта, что Гилерме не представлял сборные Бразилии в официальных футбольных соревнованиях любой категории и любого типа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.11.2015 01:59
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