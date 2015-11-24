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    Энрике: «Месси полностью выздоровел, Маскерано с «Ромой» не сыграет»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча пятого тура Лиги чемпионов рассказал о состоянии нападающего Лионеля Месси и защитника Хавьера Маскерано.

    «Месси восстановился вовремя, и для нас это большая радость. Теперь мы опять сможем получать удовольствие от игры величайшего футболиста. Он полностью здоров, пребывает в хорошем настроении, а его травма забыта. Ему предстоит вернуть себе физическую и игровую форму, но для этого нужно выходить на поле», – говорит Энрике.

    По словам наставника, в игре с «Ромой» не сможет принять участия Маскерано.

    «Он пострадал от сильного удара в бедро и завтра играть не будет. Он является ключевым игроком, здоровьем которого мы рисковать не можем».

    Матч «Барселона» – «Рома» состоится во вторник 24 ноября. Начало встречи – в 22.45.

    Источник: Goal.com

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    24.11.2015 01:34
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