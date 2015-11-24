Гаврилов: «Пусть Гилерме докажет, что он сильнее российских вратарей»

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением относительно перспектив вратаря «Локомотива» Гилерме в национальной команде России. Напомним, Гилерме получил российское гражданство.

«Прежде чем говорить, полезен ли он будет сборной России, нужно сначала получить вызов и сыграть за команду. Сможет ли он составить конкуренцию Акинфееву, Реброву и Лодыгину? Пусть выходит на поле и доказывает, что он сильнее», – говорит Гаврилов.