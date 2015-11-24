Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаврилов: «Пусть Гилерме докажет, что он сильнее российских вратарей»

    Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением относительно перспектив вратаря «Локомотива» Гилерме в национальной команде России. Напомним, Гилерме получил российское гражданство.

    «Прежде чем говорить, полезен ли он будет сборной России, нужно сначала получить вызов и сыграть за команду. Сможет ли он составить конкуренцию Акинфееву, Реброву и Лодыгину? Пусть выходит на поле и доказывает, что он сильнее», – говорит Гаврилов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      YurkeSpartak 24 ноября 2015, 11:18

      Все равно удачи ему, очень положительный дядька) Акинфеева, еще долго будет не убрать с рамы, хотя он не заслуживает такого уважения к своей персоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 24 ноября 2015, 09:58

      Ну не для этого он гражданство получил, пора бы перестать говорить о гилерме, как о игроке сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich > sergey_andreich 24 ноября 2015, 09:58

      а то, что он как минимум лучше лодыркина, это уж точно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Mihas-DZ > sergey_andreich 24 ноября 2015, 13:48

      Согласен на 1000%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 24 ноября 2015, 08:38

      Во-первых, он тоже россиянин, во-вторых уже доказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 ноября 2015, 01:23

      Сегодня Гилерме второй после Акинфеева. Однозначно!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 > cska-62 24 ноября 2015, 09:03

      Согласен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Mihas-DZ > zra78 24 ноября 2015, 13:49

      Местами даже по стабильнее будет - при игре на выходах и на ленточке!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11