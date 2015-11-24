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    Тошич: «У ЦСКА есть шансы на выход из группы»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что матч пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» станет решающим для армейцев с точки зрения борьбы за выход из группы.

    «Шансы на выход у нас есть. Думаю, матч с «Вольфсбургом" будет решающим: если мы победим, то сможем рассчитывать на плей-офф, а если нет, то все для нас законичтся. Настрой на матч у нас хороший. Думаю, мы справимся с «Вольфсбургом», – говорит Тошич.

    Напомним, в рамках первого тура ЛЧ москвичи уступили «волкам» со счетом 0:1. Матч ЦСКА – «Вольфсбург» состоится в среду 25 ноября, начало – в 20.00.

    Источник: Газета.ру

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    24.11.2015 00:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 ноября 2015, 10:36

      С такой то игрой?Шансов нет.Ваша команда не играет в футбол,а обозначает его!

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      Рейтинг: +387

      petlyra 24 ноября 2015, 02:52

      Надо играть, а не интервью раздавать. Что-то после игры с КС все больше отмалчивались.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > petlyra 24 ноября 2015, 09:07

      Так играть или отмалчиваться?

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      Рейтинг: +387

      petlyra > vladimir-7 24 ноября 2015, 13:51

      Как продуют, так молчат. А перед игрой зачем выступать, игра все покажет. Мы все прекрасно знаем, очки считать научились, что надо только выигрывать. По мне, лучше пусть после проигранных игр все выскажутся. А по выигрышам, надеюсь все-таки на чемпионство, после окончания чемпионата все вместе поговорим,

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      Рейтинг: +387

      petlyra > petlyra 25 ноября 2015, 21:51

      Ну вот игра все и показала.

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