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    Ярмоленко: «Не имеет значения, забью ли «Порту» я, или это сделает Шовковский»

    Нападающий киевского «Динамо" Андрей Ярмоленко поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Порту».

    «Мы обеспечили праздник для нашей страны, пробившись на Евро, но завтра будет совсем другая игра. Мы знаем, против какого соперника нам предстоит играть, «Порту» — очень хорошая команда, нужно серьезно подготовиться. Не имеет значения, забью я или, к примеру, Александр Шовковский – главное, чтобы мы в итоге победили и завоевали три очка. Перед нами стоит задача выиграть, а с каким счетом – все равно. Мы знаем, чего ожидать от «Порту», и знаем, как необходимо нам действовать, чтобы увезти отсюда три очка. Если мы выполним то, что требует тренер, уедем из Порту с хорошим результатом», – говорит Ярмоленко.

    Встреча этих команд в первом туре, напомним, завершилась вничью – 2:2. Матч "Порту" – "Динамо" состоится во вторник 24 ноября, начало – в 22.45.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    23.11.2015 23:51
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 ноября 2015, 09:32

      Очко разорванное увезёте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 24 ноября 2015, 00:52

      Ничья вполне реально

      0
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