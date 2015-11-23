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    Энрике: «На этот раз игра с «Ромой» будет открытой»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ромы». Встреча этих команд в первом туре завершилась вничью – 1:1.

    «Нам важно гарантировать себе первое место после матча с «Ромой». У нас впереди еще две игры, и мы хотим выиграть группу. Противостоять нам будет совсем другая команда – это будет не та «Рома», с которой мы играли в Риме», – говорит Энрике.

    По мнению наставника, игра в Барселоне будет не такой закрытой.

    «Думаю, что на этот раз игра будет открытой, ведь "Роме" нужен положительный результат. Так что этот матч будет отличаться от предыдущего. В Риме наш соперник плотно оборонялся. Завтра игра будет поживее. Думаю, мы увидим интересный матч двух мастеровитых команд. Для "Ромы" поездка на "Камп Ноу" – это шанс. У обеих команд замечательные футболисты, так что игра должна получиться. Надеюсь, завтра мы создадим необходимые для победы возможности».

    Матч "Барселона" – "Рома" состоится во вторник 24 ноября. Начало встречи – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2015 23:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      золотой33 24 ноября 2015, 00:16

      порвет барса рому

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