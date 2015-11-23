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    Алвес: «Против меня развернулась целая кампания»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес прокомментировал критику в свой адрес из-за того, что он затягивал с продлением контракта. Напомним, соглашение футболиста с клубом было продлено минувшим летом.

    «Продление договора много от чего зависело, но в результате я остался в «Барселоне». Мне кажется, что против меня развернулась целая кампания, но я сильный, и я уверен в том, что тот, кто бросит мне вызов, проиграет. Если кто-то хочет узнать обо мне, достаточно поискать Дани Алвеса в Google», – говорит Алвес.

    Источник: Goal.com

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    23.11.2015 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Лев 701 24 ноября 2015, 00:57

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