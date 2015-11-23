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    Пьянич: «Интерес ко мне со стороны «Барселоны» – это газетная история»

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Игра будет трудной. Нам противостоит фаворит группы – команда, которая редко проигрывает. Нам не следует давать им много пространства, а также мы должны будем воспользоваться своими шансами», – говорит Пьянич.

    Также футболист прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб интересуется им.

    «Приятно слышать подобное, но это не более чем обыкновенная газетная история. Я сосредоточен на выступлениях за «Рому» и хочу выигрывать трофеи с этим клубом».

    Напомним, встреча этих команд в первом туре закончилась вничью – 1:1. Матч "Барселона" – "Рома" состоится во вторник 24 ноября, начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2015 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 ноября 2015, 10:16

      Но игрок-то волшебный!

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