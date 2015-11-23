Перес выразил доверие Бенитесу

"Сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством...." То есть до этого можно было х... пинать,а теперь,после унижения от Барселоны, пора начать работать со всей строгостью...ахаххах,странная логика для меня,но не для Переса)))
Президент «Реала» Флорентино Перес выразил доверие главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу во время сегодняшней пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу».
«Главный тренер имеет нашу поддержку, и мы в нем уверены. Я понимаю гнев наших фанатов, но мы верим, что сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством. Я прошу болельщиков поддержать команду и игроков. Мы провели очень плохую игру, подобное случается, но это не из-за плохого отношения к делу. Главный тренер полностью свободен в выборе состава. У нас было много тренеров, и все они пользовались такой свободой», – говорит Перес.
Также президент мадридцев опроверг информацию о том, что некоторые игроки клуба не хотят работать под руководством Бенитеса.
«Капитаны не просили о смене тренера. Криштиану не просил об этом, он никогда не требовал выбирать между ним и Бенитесом».