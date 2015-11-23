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    Перес выразил доверие Бенитесу

    Президент «Реала» Флорентино Перес выразил доверие главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу во время сегодняшней пресс-конференции на «Сантьяго Бернабеу».

    «Главный тренер имеет нашу поддержку, и мы в нем уверены. Я понимаю гнев наших фанатов, но мы верим, что сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством. Я прошу болельщиков поддержать команду и игроков. Мы провели очень плохую игру, подобное случается, но это не из-за плохого отношения к делу. Главный тренер полностью свободен в выборе состава. У нас было много тренеров, и все они пользовались такой свободой», – говорит Перес.

    Также президент мадридцев опроверг информацию о том, что некоторые игроки клуба не хотят работать под руководством Бенитеса.

    «Капитаны не просили о смене тренера. Криштиану не просил об этом, он никогда не требовал выбирать между ним и Бенитесом».

    Источник: Twitter

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    23.11.2015 22:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 00:48

      "Сейчас пришло время работать со всей строгостью, серьезностью и единством...." То есть до этого можно было х... пинать,а теперь,после унижения от Барселоны, пора начать работать со всей строгостью...ахаххах,странная логика для меня,но не для Переса)))

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 ноября 2015, 20:55

      команда старается проиграть дальше.что бы Бенитесу уволит

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 24 ноября 2015, 10:50

      Перес, маразм крепчает??? Какой из Бенитеса тренер??? Долой Бенитеса, долой Роналду!!! да и самому пора на пенсию...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 ноября 2015, 09:23

      По матчу с барсой было видно, что команда Бенитеса сливает

      0
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      Рейтинг: +145

      Glebson 24 ноября 2015, 08:25

      Как же много вранья...

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      Рейтинг: +11

      MVG1974 24 ноября 2015, 00:59

      Прынцессу кинули... Не пора ли сплавить чудо-балерину в Манчестер или ПСЖ? Понятно, что держат не за игру, а за рекламные контракты.. Но ведь можно раскрутить Бэйла, Хамеса. Де Хеа, в конце концов купить.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > MVG1974 24 ноября 2015, 04:19

      Бэйла раскрутить? Крутить нечего, деревянный он

      -1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 23 ноября 2015, 23:08

      Значит будет разваливать и дальше.....

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2015, 23:00

      Значит ли это,что Роналду уходит?

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 23 ноября 2015, 22:23

      мда

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