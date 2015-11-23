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    Бердыев: «Сыграли ниже нашего обычного уровня»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев оценил игру своих подопечных в матче 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).

    «Мы сыграли ниже нашего обычного уровня. У Ю Бен Су давно не было игровой практики, это сказалось. Он двигался в меру своих возможностей, старался, но обострений как таковых не было. Бухарова и Азмуна не хватало, не было той мобильности, которая обычно нам присуща», – говорит Бердыев.

    Добытое в этой встрече очко вывело «Ростов» на чистое второе место. По мнению наставника, это не скажется на состоянии игроков.

    «Второе место на нас не давит. Готовимся от игры к игре, не думаю, что занимаемое место как-то давит на нас. Футболисты понимают, что самый важный матч – предстоящий, и далеко вперед не смотрят».

    Источник: ФК «Ростов»

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    23.11.2015 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 ноября 2015, 13:26

      Нужна удача в следующих двух встречах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2015, 11:59

      Бывает,вон ЦСКА вообще
      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 ноября 2015, 03:16

      игра с Краснодаром будет сложной, да и Рубин прогрессирует. главное чтобы с ними сыграть как надо...

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > compka 24 ноября 2015, 10:06

      Да на самом деле в каждой игре нужно сыграть как надо. Уровень игроков и фин составляющая ниже чем у многих других клубов. Так что в каждой игре нужен подвиг!

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