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    Перевертайло: «Игра получилась интересная»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал результат матча 16-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Сейчас каждое очко важно для нас. Игра получилась интересная, инициатива переходила от одной команды к другой, создавались моменты с хорошими предпосылками для взятия ворот, была высокая интенсивность, думаю, что болельщикам игра понравилась. В первом тайме немного не хватало точности и быстроты, не только в работе с мячом, но и в перемещениях. Потом адаптировались, качество игры повысилось», – говорит Перевертайло.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    23.11.2015 21:23
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