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    Денизли – главный тренер «Галатасарая»

    Новым главным тренером «Галатасарая» назначен Мустафа Денизли.

    Об этом решении сообщил президент турецкого клуба Дурсун Озбек. Подробности контракта, заключенного между наставником и «Галатасараем», пока не разглашаются.

    Напомним, предыдущий главный тренер команды Хамза Хамзаоглу был уволен на прошлой неделе по обоюдному согласию сторон.

    Мустафа Денизли возглавил «Галатасарай» в третий раз в своей карьере. Ранее он был главным тренером клуба в 1987-1989 и 1990-1992 годах. Под его руководством команда побеждала в чемпионате, Кубке и Суперкубке Турции.

    Источник: Eurosport.ru

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    23.11.2015 20:36
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