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    Кержаков: «Вопрос с моим контрактом может решиться в конце этой недели»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, когда наступит ясность относительно его дальнейшей футбольной карьеры.

    «Вопрос с моим контрактом может решиться в конце этой недели. Сейчас я прибыл в Москву на две недели, для того, чтобы провести цикл тренировок для поддержания физического состояния. Мне не хотелось бы называть ни место, где я остановился, ни фамилию тренера. Главное – сосредоточиться на работе и подвести себя к оптимальному состоянию», – говорит Кержаков.

    Футболист пока не определился, в какой стране и в каком клубе он будет играть.

    «Эта тема обсуждается. Вы же понимаете, что в вопросах переговоров главное соблюдать "тишину". Могу только сказать, что конкретные предложения есть. Сейчас главное не ошибиться».

    Кержаков надеется когда-нибудь вернуться в «Зенит».

    «Это моя главная цель. Но, так или иначе, ближайшие несколько лет я вижу себя «вне игры».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2015 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 23 ноября 2015, 22:55

      Главная цель вернуться в Зенит через несколько лет? В возрасте за 37? Он что, просто хочет какое-нибудь место в структуре клуба? Дык его и сейчас кем-нибудь возьмут.

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