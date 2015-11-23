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    Алвес: «Раз Роналду хочет быть главным героем, то ему нужно взять на себя ответственность за поражение»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду должен быть готов к критике в свой адрес после поражения в класико.

    «Он все еще Криштиану – игрок высшего уровня. Возможно, в этом и проблема. Ему нравится быть главным героем. Если ты хочешь быть таким, то должен быть готов находиться в центре внимания не только после побед, но и после поражений. Если команда играет плохо или проигрывает, то это становится твоей виной. Но у нас есть свои заботы и без Роналду. Если честно, меня не интересует, что делает Криштиану», – говорит Алвес.

    Источник: Goal.com

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    23.11.2015 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 24 ноября 2015, 00:26

      по делу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      fenomen1983 23 ноября 2015, 23:19

      Так то верно сказал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 23 ноября 2015, 21:40

      если честно,его тоже не интересует что ты делаешь!

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