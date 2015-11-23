Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Виллаш-Боаш: «В РФПЛ нам не очень везло с судьями. Надеюсь, завтра будет по-другому»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ответил на вопросы журналистов в преддверии матча пятого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

    – "Валенсия" сейчас переживает не лучший период, согласны?

    – Я знаю, что происходит с "Валенсией". Мы смотрели ее матч с "Лас-Пальмасом". Сложности видны. Но Нуну как тренер-португалец найдет выход из ситуации. "Валенсии" нужны результаты в важных матчах. Таких, как с нами, потом с "Севильей", "Барселоной". Это поможет переломить не очень хорошую полосу. Возможности для этого, уверен, будут. Тренер и игроки станут делать все от них зависящее, чтобы добиться результатов. В том числе в игре с нами.

    – Планирует ли "Зенит" кем-то усилится зимой и с кем может расстаться?

    – Не думаю, что изменения будут большими. Зимой цены гораздо выше, чем летом. Так что варианты лимитированы. К тому же у нас очень хорошие игроки. Нам важно будет зимой правильно подготовиться к следующему этапу Лиги чемпионов. Весной в плей-офф выйдут 16 команд высочайшего уровня. Этому уровню не просто соответствовать, когда нет игровой практики. Поэтому зимняя подготовка будет крайне важна.

    – Говорят, что судейство в национальном чемпионате отличается от международного. Такая разница является проблемой для вас? Может ли погода стать проблемой для судей?

    – Арбитры будут делать все зависящее от них, чтобы хорошо сделать свою работу.Так же, как и мы. В российском чемпионате нам не очень везло с арбитрами. Надеюсь, завтра будет иная ситуация, нас будет судить очень опытный рефери из Норвегии. Думаю, он привычен к холоду.

    Матч «Зенит» – «Валенсия» состоится во вторник 24 ноября. Начало – в 20.00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2015 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 24 ноября 2015, 02:46

      Тренеры-португальцы лучшие что-ли? Каждый кулик свое болото хвалит, или Мауру решил лизнуть? А вообще нытик не меняется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 23 ноября 2015, 21:00

      Нытик в своем репертуаре!(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 23 ноября 2015, 20:36

      плохому танцору...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 ноября 2015, 20:35

      Ну не скажи-вначале судьи очень здорово свистели в вашу пользу-ну а потом за твой длинный язык,от вас все и отвернулись.Надо уж объективным быть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Диктор 23 ноября 2015, 20:48

      Да и так подсвистывать продолжают - Гарсия в первом тайме матча с Уралом наиграл на жёлтую,но ему её не показали,потому что она была бы 4.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11